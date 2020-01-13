Дело Окуевой: эксперты проверили десятки образцов ДНК

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области. Неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором она ехала с мужемАдамом Осмаевым. Фото - 5 канал

За более чем 2 года эксперты проверили образцы десятков человек на совпадение ДНК на оружии, из которого убили добровольца АТО Амину Окуеву.

Автомат чешского происхождения и полный магазин с патронами полицейские нашли в 800 м от места расстрела Окуевой осенью 2017 года, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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"Таким образом наши специалисты сняли ДНК из этого оружия, биологические образцы. Мы проверили десятки людей, в том числе и членов организованных преступных группировок, которые были в поле зрения Нацполиции. После двух лет напряженной работы в сентябре 2019 оперативники Киевской области задержали преступную группу, которая обоснованно подозревалась и подозревается в совершении ряда резонансных преступлений, убийств и заказных убийств", - сообщил Игорь Клименко.

Кроме того, полиция проверяет деятельность преступной организации, в которую входят подозреваемые в убийстве Амины Окуевой, в странах Евросоюза.

Вероятный киллер, причастный к убийству участницы АТО Амины Окуевой и покушения на ее мужа Адама Осмаева, член преступной группировки и выходец из Дагестана. С супругами добровольцев задержанный знаком не был. Поэтому есть основания полагать, что убийство было заказным.