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вторник, 21 сентября 2021 12:05

Дело о хищении 13,6 млн грн: чиновников КГГА тянут в суд

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Дело о хищении 13,6 млн грн: чиновников КГГА тянут в суд
Должностных лиц Департамента соцполитики КГГА будут судить за миллионные хищения. Колаж: Киевская городская прокуратура

Трех действующих и четырех экс-чиновников Департамента социальной политики КГГА будут судить по факту присвоения 13,6 млн грн, выделенных на закупку медицинских средств из местного бюджета.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В течение 2017-2019 годов служебные лица Департамента соцполитики вступили в сговор с должностными лицами частного общества. Между собой они заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены, в том числе для лиц с инвалидностью, в рамках целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

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"Закупки медизделий состоялись по ценам, значительно превышающим закупочную стоимость с предельно допустимой торгово-сбытовой надбавкой, которая по отдельным товарам составила более 100 процентов. В дальнейшем путем заключения договоров с обществом участники преступной группы присвоили средства городского бюджета на общую сумму около 13,6 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

В мае этого года правоохранители провели обыски в служебных помещениях и по месту жительства заместителя директора, главного специалиста отдела, заведующего сектором, а также у бывшего начальника отдела указанного департамента. Во время обысков изъяли финансовые документы и другие доказательства преступной деятельности.

Семерым сообщили о подозрении в присвоении средств путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

В деле о хищении из бюджета Киева сообщили о подозрении 23 должностным лицам. Общая сумма убытков от хищений составляет около 70 млн грн.

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