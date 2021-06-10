Дело на 60 млн грн: НАБУ обыскивает больницы Укрзализныци

Обыски проводят в административных зданиях больниц Укрзализныци. Фото: УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в больницах Укрзализныци по делу о завладении деньгами, выделенными на лечение Covid-пациентов.

Об этом сообщил источник из антикоррупционных органов, пишет "Украинская правда".

Правоохранители расследуют завладение 60 млн грн. Эти деньги Национальная служба здоровья выделила больницам Укрзализныци. Однако, по данным следствия, заведения не лечили больных коронавирусом.

Обыски проводят в медучреждениях Киева и других городов. Следственные действия продолжаются в административных помещениях, на лечение пациентов это не влияет.

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Напомним, в декабре прошлого года Минздрав заявил о привлечении медучреждений Укрзализныци для госпитализации Covid-больных. В марте 2021-го тогдашний глава Минздрава Максим Степанов заявил, что больницы Укрзализныця не принимают таких пациентов, хотя получили на это финансирование. НСЗУ остановила оплату услуг и выставила филиалу Укрзализныци требование вернуть деньги.