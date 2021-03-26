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пятница, 26 марта 2021 16:41

Степанов угрожает больницам Укрзализныци полицией

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Степанов угрожает больницам Укрзализныци полицией
Больницы Укрзализныци отказались принимать Covid-больных. Фото: korrespondent.net

Больницы Укрзализныци, которые заключили договора с Нацслужбой здоровья и получают средства за оказание помощи Сovid-больным, отказались принимать инфицированных.

Об этом на встрече с представителями УЗ заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Начиная с ноября больницы Укрзализныци получили фактических выплат 60 миллионов гривен. Но 24 марта 3 медучреждения Киева не приняли больных Covid-19. Это недопустимый случай, и возникает вопрос: куда государство заплатило 60 миллионов? Этот прецедент дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы", - сказал Степанов.

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Он пояснил, что 24 марта все столичные больницы перевозчика должны были принимать по 50 пациентов с Covid-19, а с понедельника - по 100. Но по состоянию на 26 марта в больнице №1 выделено для больных только 6 коек, в больнице №3 - 120, из них занято 16. Больница №2 вообще не предоставляет данные.

Представители Укрзализныци заверили, что с руководителями больниц провели разъяснительную работу и в дальнейшем подобных инцидентов не будет случаться.

Мэр Киева Виталий Кличко жалуется, что городу не выделили коек в ведомственных медучреждениях для больных коронавирусом. По его словам, городские власти неоднократно обращалась в Минздрав и правительство.

Эпидемиологическая ситуация в столице близка к коллапсу. 6 больниц, которые принимают Covid-пациентов, заполнены на 100%, еще 8 - на 90%.

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