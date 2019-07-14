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"Дело хотят замять": что известно о расследовании убийства депутата

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&quot;Дело хотят замять&quot;: что известно о расследовании убийства депутата
Депутат и фермер Александр Грушка с женой Татьяной воспитали двух сыновей и двух дочерей. Одна из них - приемная, она племянница убитого. Фото - vesti-ukr.com

Седьмой месяц продолжается следствие по делу об убийстве депутата и предпринимателя 58-летнего Александра Грушки из села Саксаганское Киричанского района Днепропетровской области. На него и его семью напали в конце декабря прошлого года в собственном доме. Мужчину пытали, а затем зарезали. В деле один подозреваемый, который находится под стражей - 24-летний Валентин Канивец. Он родом из села Приорильское Магдалинивского района. Служил в зоне АТО. Позже - работал инспектором в колонии. Женат, имеет ребенка, но с семьей не проживал. Еще двух подозреваемых задержали, но отпустили за недостаточностью улик. Дело хотят замять, считает жена убитого, 56-летняя Татьяна.

"Уже написали жалобу в прокуратуру, чтобы не дать спустить дело на тормозах. Мы с мужем всю жизнь зарабатывали честным трудом. Растили детей, ставили на ноги. Мужчина был честным и трудолюбивым. Помогал людям, в том числе для фронта. А у него безжалостно загнали чем на 30 сантиметров, как в масло. Может этих людей и учили убивать, но не на мирной земле", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Татьяна Алексеевна.

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Говорит, что у подозреваемых на троих 5 адвокатов. Боится, что убийцы ее мужа так и останутся безнаказанными. Один из них уехал в Польшу. В полиции успокаивают - задержат, как вернется, добавляет женщина.

"Они же никого не жалели. Ворвались, когда мы ужинали. В доме были две дочери с маленькими внуками. Всех повязали. Внуки кричали. Мужч заступался - тогда его стали бить безжалостно. Пытали, отстрелили палец на руке. А потом нападавшим кто-то по рации сказал: "Мочите, забирайте тачку и валите". С этим ужасом живем более полугода. Дочке удалось тогда освободиться. Мы сами машиной повезли мужа в больницу. Я - врач. Понимала, что он умирает от кровопотери и все безнадежно, потому что сердце работает вхолостую. Напротив выехала "скорая". Реаниматологи пытались запустить сердце, но тщетно", - вспоминает женщина.

Говорит, что боится за жизнь детей и свое, пока убийцы мужа гуляют на свободе.

Александр Грушко был депутатом Криничанского районного совета VІІ созыва. Ему принадлежало сельскохозяйственное предприятие "Карат Плюс". В доме в момент нападения были хозяин, его жена, 2 дочери и 2 внуков 1,5 года и 6 месяцев. Грабители связали всех скотчем, сорвали с женщины украшения и забрали мобильные телефоны. После этого нападавшие заставили хозяина отдать им деньги. Они похитили 50 тыс. грн и $20 тыс. Когда злоумышленники уже оставляли место преступления один из них ударил хозяина дома ножом под ребра. От ранения мужчина скончался в машине скорой помощи.

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