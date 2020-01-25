Дело Гандзюк является приоритетом: в СБУ рассказали о задержании ключевого фигуранта

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк. Фото - Следствие.Инфо

Задержание подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) является подтверждением того, что полное расследование этого дела и наказание всех исполнителей, организаторов и заказчиков, крайне важно для правоохранителей. Об этом заявил глава Службы безопасности Иван Баканов.

Подробности задержания пока не сообщаются.

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"Общество ждет от нас результатов и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку", - заявил Баканов.

Он отметил, что расследование дела Гандзюк сейчас является приоритетом правоохранительных органов.

В Болгарии 24 января задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Он выехал из Украины в день преступления - 31 июля 2018-го года. С тех пор скрывался и был в международном розыске.