Дело Гандзюк передали в суд Днепропетровской области

Дело подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк передают в Днепропетровскую область. Фото: Радио свобода.

Дело подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк передают в Покровский райсуд Днепропетровской области.

По словам адвоката главы Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрия Ильченко, об этом заявили на заседании в Херсонском городском суде.

Об этом просила сторона обвинения. Верховный суд такое ходатайство удовлетворил, но решение еще не передали в исполнение в Херсонский суда, передает Радио Свобода.

"Основанием для этого стало то, что трое из пяти обвиняемых якобы проживающих на территории Покровского района Днепропетровской области", - сказал Ильченко.

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Он добавил, что участвовал во всех предыдущих заседаниях, и ранее обвиняемые указывали совсем другие адреса проживания.

"Только один из них отмечал, что зарегистрирован в Днепропетровской области. Что изменилось за это время, неизвестно. Почему состоялось перенесение в такой далекий район, куда далеко ехать и адвокатам, и журналистам, я не знаю", - добавил адвокат.

Ильченко также отметил, что дело передали в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых. Он пояснил, что обычно в таких случаях проводится только одно судебное заседание с утверждением решения.

Окружной административный суд Херсона отменил решение городского совета о переименовании улицы Лютеранской в ​​честь убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк.