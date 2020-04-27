Дело Гандзюк: адвокат Мангера сделал заявление

Главу Херсонского областного совета Владислаа Мангера подозревают в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Фото: pravda.com.ua

Расследование против главы Херсонского областного совета Владислава Мангера по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк завершено.

Защите открыли для ознакомления 50 томов дела. Об этом в Facebook заявил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

"Никаких доказательств вины Мангера так и не появилось", - утверждает Ильченко.

Он также отметил, что, несмотря на продление сроков расследования до 29 июля, "никакие следственные действия после 2 апреля проводится не могут в принципе, а все их результаты заведомо незаконны".

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Ильченко пояснил, что подал ходатайство генеральному прокурору с требованием или закрыть дело, или ознакомить защиту с материалами и дальше передавать дело в суд.

"Венедиктова выбрала ст. 290 УПК - то есть ознакомить нас с материалами дела. С этого момента никакие следственные действия проводиться не могут, никакие новые доказательства не собираются", - пояснил адвокат.

Подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается давать показания и проводить с ним следственные действия. Также об отказе от следственных действий заявлял и подозреваемый в заказе нападения на Гандзюк Владислав Мангер и его защитники. Прокуроры отметили, что вероятно в ближайшее время обвинительный акт могут направить в суд.