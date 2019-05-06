Делали пещеру: подробности гибели 2 мальчиков

Дети, которые погибли под оползнем песка в Мариуполе, играли в старом ангаре. Делали там пещеру.
Она рухнула на них, сообщил пресс-офицер Центрального отдела полиции Александр Полосухин.
"По предварительной информации, дети пытались сделать пещеру в горе из песка. Их завалило", - рассказал он, передает "Depo.Донбас".
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По словам сотрудника предприятия, работающего рядом с ангаром, вечером родители начали искать мальчиков.
"Я видел, что в сторону ангара шла девочка, позже 2 парня. Их прогонял охранник. Позже они, возможно, залезли в ангар. А родители еще с 20:00 их искали", - рассказал мужчина.
Полицейские выясняют обстоятельства события.
В Мариуполе вечером 5 мая 2 ребенка погибли под оползнем песка в заброшенном ангаре. Трагедия произошла на перекрестке улицы Очаковской и переулка Песчаного.
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