Делали пещеру: подробности гибели 2 мальчиков

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Дети, которые погибли под оползнем песка в Мариуполе, играли в старом ангаре. Делали там пещеру.

Она рухнула на них, сообщил пресс-офицер Центрального отдела полиции Александр Полосухин.

"По предварительной информации, дети пытались сделать пещеру в горе из песка. Их завалило", - рассказал он, передает "Depo.Донбас".

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По словам сотрудника предприятия, работающего рядом с ангаром, вечером родители начали искать мальчиков.

"Я видел, что в сторону ангара шла девочка, позже 2 парня. Их прогонял охранник. Позже они, возможно, залезли в ангар. А родители еще с 20:00 их искали", - рассказал мужчина.

Полицейские выясняют обстоятельства события.

В Мариуполе вечером 5 мая 2 ребенка погибли под оползнем песка в заброшенном ангаре. Трагедия произошла на перекрестке улицы Очаковской и переулка Песчаного.