Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии

На Львовщине в водопаде погиб шестиклассник, который приехал на экскурсию. Фото: lv.dsns.gov.ua

Мальчик, который погиб в водопаде в селе Каменка Стрыйского района на Львовщине во время экскурсии, был учеником 6-В класса Львовской школы №82.

Всего на экскурсию поехали 44 ребенка. Их сопровождали пятеро взрослых - трое учителей и двое родителей. Они пытались спасти мальчика до приезда "скорой", но тщетно, рассказала Gazeta.ua директор школы Татьяна Иванив.

"Это была запланированная экскурсия с классом. Мальчик поскользнулся и упал в воду, где зацепился за дерево. Родители сразу бросились на помощь, вызвали спасателей и "скорую". А пока сами спасали. Но, к сожалению, это ничего не дало", - рассказала Татьяна Зиновьевна.

Добавила, что погибший был активным и позитивным мальчиком. Его в классе все любили. В школе также учится его младшая сестра, она четвероклассница.

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Классный руководитель погибшего попала в Сколевскую больницу с сердечным приступом. Также госпитализировали учителя, который во время спасения школьника наглотался воды и получил переохлаждение, по информации руководителя управления образования Львовского городского совета Зоряны Довганык.

Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские. Однако руководство парка заявляет, что школьник пытался сделать селфи, проигнорировал предупредительные таблички и перелез через ограждение, установленное вокруг опасных участков. А там поскользнулся на мокром камне и упал с большой высоты в воду.

Водопад Каменка расположен вблизи сел Каменка и Дубина. И является популярной для туристов локацией в этом районе. Геологический памятник природы расположен на реке Каменка. Водопад образовался в разломе горного хребта, а каскад высотой почти 7 м разделен скалистыми выступами на две основные части.

У водопада также расположены Журавлиное озеро ("Мертвое") и скальный комплекс "Остров Пасхи" на вершине хребта Ключ. Их называют "must see" для туристов в Каменке.

В селе Каменка Стрыйского района на Львовщине в водопаде погиб шестиклассник. Мальчик приехал на экскурсию из Львова. Трагедия случилась 2 июня примерно в 11:56. Спасатели разрезали бензопилой дерево, за которое зацепился ребенок, освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег 11-летнего мальчика. Его передали медикам, но те лишь констатировали смерть ребенка.