Дела Майдана: суд назначил 9 лет тюрьмы похитителю Луценко и Вербицкого

Александра Волкова приговорили к 9 годам тюрьмы. Фото: Hromadske

Бориспольский горрайонный суд приговорил к девяти годам лишения свободы Александра Волкова за похищение Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого во время событий на Майдане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В суд отправили первое обвинение по делам Майдана

Также прокуратура выдвигала обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал, пишет в Facebook журналист Игорь Луценко.

"Это - решение первой инстанции. Вступит в силу не раньше, чем состоится рассмотрение в апелляции. Это итог трехлетнего судебного процесса, изнурительного и порой беспокойного", - отмечает Луценко.

ВЕЛИКА новина! Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова... Опубликовано Ihor Lutsenko Пятница, 16 апреля 2021 г.

По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора установлено еще одно лицо, причастное к похищению, незаконному лишению свободы и пыткам Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.