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пятница, 16 апреля 2021 17:52

Дела Майдана: суд назначил 9 лет тюрьмы похитителю Луценко и Вербицкого

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Дела Майдана: суд назначил 9 лет тюрьмы похитителю Луценко и Вербицкого
Александра Волкова приговорили к 9 годам тюрьмы. Фото: Hromadske

Бориспольский горрайонный суд приговорил к девяти годам лишения свободы Александра Волкова за похищение Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого во время событий на Майдане.

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Также прокуратура выдвигала обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал, пишет в Facebook журналист Игорь Луценко.

"Это - решение первой инстанции. Вступит в силу не раньше, чем состоится рассмотрение в апелляции. Это итог трехлетнего судебного процесса, изнурительного и порой беспокойного", - отмечает Луценко.

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Опубликовано Ihor Lutsenko Пятница, 16 апреля 2021 г.

По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора установлено еще одно лицо, причастное к похищению, незаконному лишению свободы и пыткам Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

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