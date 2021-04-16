Дела Майдана: суд назначил 9 лет тюрьмы похитителю Луценко и Вербицкого

Бориспольский горрайонный суд приговорил к девяти годам лишения свободы Александра Волкова за похищение Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого во время событий на Майдане.
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Также прокуратура выдвигала обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал, пишет в Facebook журналист Игорь Луценко.
"Это - решение первой инстанции. Вступит в силу не раньше, чем состоится рассмотрение в апелляции. Это итог трехлетнего судебного процесса, изнурительного и порой беспокойного", - отмечает Луценко.
ВЕЛИКА новина! Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова...Опубликовано Ihor Lutsenko Пятница, 16 апреля 2021 г.
По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора установлено еще одно лицо, причастное к похищению, незаконному лишению свободы и пыткам Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.
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