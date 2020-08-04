Действовал сознательно, а затем предлагал взятку: новые подробности избиения женщины в поезде

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 14814
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3573
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 873
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4 Просмотров: 6579
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 945
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 801
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 918
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4662
Фото
Все фото
3
9
3
7
10
Хотел убить Кадырова и Путина: что писал в соцсетях киевский террорист
Хотел убить Кадырова и Путина: что писал в соцсетях киевский террорист
Террористический акт в Киеве: силовики рассказали, нашли ли взрывчатку
Террористический акт в Киеве: силовики рассказали, нашли ли взрывчатку
Подозреваемый стрелял в полицейских и угрожал гранатой
Подозреваемый стрелял в полицейских и угрожал гранатой
В бизнес-центре в Киеве неизвестный угрожает взрывом - есть заложники
В бизнес-центре в Киеве неизвестный угрожает взрывом - есть заложники
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
Видео
Все видео
Захват банка в Киеве: заложница террориста рассказала, как все началось
Захват банка в Киеве: заложница террориста рассказала, как все началось
Подозрительный чемодан: в Киеве перекрыли улицу
Подозрительный чемодан: в Киеве перекрыли улицу
Киевского террориста обезвредили: момент попал на видео
Киевского террориста обезвредили: момент попал на видео
Киевский террорист говорит с журналистами (онлайн)
Киевский террорист говорит с журналистами (онлайн)
Показали фото киевского террориста. Что о нем известно
Показали фото киевского террориста. Что о нем известно
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4 Просмотров: 6579
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 693
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1314
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 08:26

Действовал сознательно, а затем предлагал взятку: новые подробности избиения женщины в поезде

  Комментировать
Действовал сознательно, а затем предлагал взятку: новые подробности избиения женщины в поезде
В поезде "Мариуполь-Киев" 28-летнюю Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына. Фото: facebook.com/anastaisha.lygova

Потерпевшая в результате нападения в поезде "Мариуполь-Киев" Анастасия Луговая 4-й день находится в больнице.

О том, как чувствует себя, рассказала в Instagram.

"Днем после обезболивания челюсть меньше болела, но потом стало хуже. Очень плохо. Голова болит. До сих пор мне не осмотрели нос, который просто трещит от боли. И синяки под глазами - это факт, что с носом не все в порядке. Еще у меня не все в порядке с правым ухом. Нападавший сорвал серьги, а когда бил - сломал его", - рассказала женщина.

Анастасия убеждена в том, что задержанный действовал сознательно, и опасается, что ему "могут уменьшить срок, диагностировав психическое расстройство". Так, по словам Луговой, пока она с сыном была у проводницы, мужчина перенес свои вещи в ее купе, а еще - пошарил в сумках, забрав, в частности, деньги и вещи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нападавший насильник из поезда мог быть под наркотиками

"Он забрал мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал, кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана. И в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним. Я очень напугана. Я боюсь за все: за свою жизнь, за жизнь родных ", - добавила Анастасия.

Уже в отделении полиции нападавший предлагал взятки ее мужу, а после отказа признался в содеянном, по словам женщины.

"Я хочу, чтобы он получил по полной, а не просто отсидел на курорте в психушке несколько лет и его отпустили. Если его отпустят - он снова возьмется за свое", - говорит пострадавшая.

В поезде Мариуполь-Киев в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где была женщина со спящим сыном и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать. После того, как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 45-летний Виталий Рудзько. Он уроженец Запорожья. Соломенский районный суд Киева отправил его на 2 месяца за решетку без права на залог.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Действовал сознательно, а затем предлагал взятку: новые подробности избиения женщины в поезде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Около $ 2 млн за бутылку шампанского: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 55603
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 14823
Россия может начать полномасштабное наступление - разведка
Россия может начать полномасштабное наступление - разведка Просмотров: 10845
Наталье Могилевской - 45: пять малоизвестных фактов о певице
Наталье Могилевской - 45: пять малоизвестных фактов о певице Просмотров: 7623
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
 Просмотров: 6714
Происшествия
Теракт в Киеве: стало известно, что ждет задержанного
Теракт в Киеве: стало известно, что ждет задержанного Просмотров: 738
Захват банка в Киеве: рассказали о начальнице отделения, которая осталась с террористом
Захват банка в Киеве: рассказали о начальнице отделения, которая осталась с террористом Просмотров: 1917
Неизвестные избили волонтера и его брата
Неизвестные избили волонтера и его брата Просмотров: 639
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 4635
Заболели: апелляцию Антоненко перенесли из-за неявки всех 15 прокуроров
Заболели: апелляцию Антоненко перенесли из-за неявки всех 15 прокуроров Просмотров: 441
Больше всего комментируют
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
3
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
1
"Динамо" интересуется четырьмя бразильцами
1
Завершила работу послевоенная конференция
Голосов: 488
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua