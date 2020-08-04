Действовал сознательно, а затем предлагал взятку: новые подробности избиения женщины в поезде

В поезде "Мариуполь-Киев" 28-летнюю Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына. Фото: facebook.com/anastaisha.lygova

Потерпевшая в результате нападения в поезде "Мариуполь-Киев" Анастасия Луговая 4-й день находится в больнице.

О том, как чувствует себя, рассказала в Instagram.

"Днем после обезболивания челюсть меньше болела, но потом стало хуже. Очень плохо. Голова болит. До сих пор мне не осмотрели нос, который просто трещит от боли. И синяки под глазами - это факт, что с носом не все в порядке. Еще у меня не все в порядке с правым ухом. Нападавший сорвал серьги, а когда бил - сломал его", - рассказала женщина.

Анастасия убеждена в том, что задержанный действовал сознательно, и опасается, что ему "могут уменьшить срок, диагностировав психическое расстройство". Так, по словам Луговой, пока она с сыном была у проводницы, мужчина перенес свои вещи в ее купе, а еще - пошарил в сумках, забрав, в частности, деньги и вещи.

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"Он забрал мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал, кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана. И в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним. Я очень напугана. Я боюсь за все: за свою жизнь, за жизнь родных ", - добавила Анастасия.

Уже в отделении полиции нападавший предлагал взятки ее мужу, а после отказа признался в содеянном, по словам женщины.

"Я хочу, чтобы он получил по полной, а не просто отсидел на курорте в психушке несколько лет и его отпустили. Если его отпустят - он снова возьмется за свое", - говорит пострадавшая.

В поезде Мариуполь-Киев в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где была женщина со спящим сыном и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать. После того, как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 45-летний Виталий Рудзько. Он уроженец Запорожья. Соломенский районный суд Киева отправил его на 2 месяца за решетку без права на залог.