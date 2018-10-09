Дефицитные боеприпасы со складов в Ичне были вывезены

В Минобороны заверили, что наиболее дефицитные боеприпасы с арсенала под Ичней успели вывезти еще до взрывов и пожара. Фото - Facebook

Наиболее дефицитные боеприпасы с арсенала под Ичней успели вывезти еще до взрывов и пожара 9 октября.

На момент взрыва склады были заполнены примерно на 50%, а критически важные для ВСУ боеприпасы были передислоцированы на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, докладывая на совещании у Петра Порошенко.

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Глава Минобороны доложил Порошенко, что примерно в 3:20 одновременно были взорваны три хранилища арсенала, а уже через 20 минут был осуществлен подрыв еще нескольких хранилищ.

На складах в поселке Дружба Ичнянского района Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые не производятся в Украине. Об этом сообщил нардеп Антон Геращенко. По его словам, речь идет о дефицитных снарядах для 122 мм гаубиц и реактивных систем "Град".