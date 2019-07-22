Дед насиловал внучку и снимал это на телефон

Ранее этот мужчина уже неоднократно был осужден за изнасилование. ФОТО: FACEBOOK

В Днепропетровской области педофил насиловал девочку всю ночь и снимал свое преступление на телефон.

"Молодая 28-летняя жительница Днепропетровской области перед тем, как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей 2006 и 2015 годов рождения бабушке и неродном деду 1954 года рождения. После того, как мать вернулась с работы, старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь на 21 июля совершил в отношении нее действия сексуального характера", - сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12-летний парень стал жертвой педофила

Ранее этот мужчина уже неоднократно был осужден за изнасилование.

С начала года в Украине зафиксировали более 100 случаев растления несовершеннолетних.