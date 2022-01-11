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вторник, 11 января 2022 11:36

Давайте "порешаем": пьяный полицейский гонял по городу на внедорожнике за €200 тыс.

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Давайте &quot;порешаем&quot;: пьяный полицейский гонял по городу на внедорожнике за €200 тыс.
Патрульные полицейские остановили в Черновцах пьяного начальника управления стратегических расследований в Одесской области полковника Вячеслава Ефтения. Фото: скриншот

Патрульные полицейские остановили в Черновцах пьяного начальника управления стратегических расследований в Одесской области полковника Вячеслава Ефтения.

Инцидент произошел на улице Винниченко, 36 в районе в 1:30 ночи 8 января, сообщает "Думская".

Внедорожник Mercedes G 63 AM 2020 года выпуска остановили за превышение скорости, при этом патрульные также заподозрили вождение в нетрезвом состоянии.

На распространенном в сети видео слышно, что Ефтений предлагал патрульным разрешить ситуацию, повторял, что он полковник полиции, хотел пересадить за руль жену, чтобы "решить" ситуацию. Рассказывал, сколько нарушителей отпускал он за годы службы.

Тест на алкогольное опьянение проходить отказался. Ему выписали админпротоколы за превышение скорости и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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Журналисты отмечают, что автомобиль, на котором передвигался чиновник, стоит около €200 тыс. Хотя в декларации указано, что у него только автомобиль ВАЗ-2107.

Известно, что до работы в Одессе Ефтений с 2015 года возглавлял управление защиты экономики в Ровенской области, в 2014 году был начальником управления борьбы с организованной преступностью в Житомирской области, а до ноября 2011 возглавлял УБОП на Волыни. Оттуда ему пришлось уволиться после того, как его подчиненного задержали при получении взятки в $10 тыс.

СМИ также сообщали, что ему в 2016 удалось избежать переаттестации.

Сейчас Ефтений находится в отпуске по уходу за ребенком.

В Харькове водитель Mitsubishi Outlander на большой скорости протаранил Chevrolet Aveo и задел еще один автомобиль. От удара кроссовер развернуло боком, он врезался в бордюр и перевернулся. Тогда госпитализировали двух водителей и пассажирку.

Пьяный водитель Mitsubishi – сотрудник полиции 25-летний Антон Ковальчук. Работает оперативником в Ахтырке Сумской области. Экспертиза показала в его крови более 2,5 промилле алкоголя. А это в 13 раз превышает допустимую норму.

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Дата
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