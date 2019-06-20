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четверг, 20 июня 2019 09:09

Дарью Лукьяненко убили сразу после похищения

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Автор: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
  11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области исчезла 13 июня по дороге в школу. Через неделю ее тело нашли в выгребной яме во дворе односельчанина
11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области исчезла 13 июня по дороге в школу. Через неделю ее тело нашли в выгребной яме во дворе односельчанина

При поиске пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области полицейские посекундно восстановили передвижение девочки.

Подозреваемый убил девочку практически сразу после похищения, сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и опубликовал соответствующую схему.

Согласно ей, в день исчезновения девочки подозреваемый увидел ее на рынке в 14:10:39, где работают его и ее родители. Через минуту он оттуда уходит. Дарья вышла в 14:20. Расстояние от выхода с рынка и местом преступления составляет 141 м. Во время следственного эксперимента 11-летняя девочка такого же телосложения, как Дарья, одолела это расстояние за 2 мин. 33 сек. Так что на месте похищения Дарья была в 14:23. Через 2 мин. 2 женщины и мужчина услышали крик и лай собак. За несколько секунд до того Дарье позвонила подруга, однако ее телефон уже был отключен.

Автор: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
  Полицейские посекундно восстановили движение Дарьи от рынка в направлении школы
Полицейские посекундно восстановили движение Дарьи от рынка в направлении школы

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"Была проделана колоссальная работа, по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию. Найти ребенка и установить личность преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить передвижение девочки от рынка по направлению к школе 13 июня 2019-го. Мы опросили более 2 тыс. жителей поселка, провели обзор тысячи квадратных метров местности. Надеялись найти Дарью живой. Но сегодня понимаем, что подонок издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения", - написал Аброськин.

Полицейские задержали 22-летнего Николая Тарасова из поселка Ивановка Одесской области. Его подозревают в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Во время допроса подозреваемый рассказал, что душил девочку в коридоре. Затем раздел, но не насиловал. Тогда бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.

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Дата
20
июня

"Русскую Америку" продали за бесценок

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