"Дань" платили боевикам: перекрыли канал нелегальных перевозок из ОРДЛО

Часть денег от нелегального бизнеса дельцы платили в "бюджет" незаконных вооруженных формирований Фото: ssu.gov.ua

СБУ заблокировала трафик подпольных пассажирских перевозок с территории ОРДЛО в Харьковскую и Днепропетровскую область и в обратном направлении.

Часть денег от нелегального бизнеса дельцы платили в "бюджет" незаконных вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Согласно полученным данным, организатором противоправной деятельности является житель Макеевки Донецкой области, который для организации нелегальных перевозок использовал два собственных микроавтобуса. Ежемесячно дельцы осуществляли до пяти рейсовых поездок. В ходе отработки оперативной информации правоохранители разоблачили в пункте пропуска "Гоптовка" транспортные средства участников схемы ", - говорится в сообщении.

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Сейчас одного из злоумышленников задержали и сообщили о подозрении. Следствие продолжается.

Сотрудники СБУ блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно оккупированные районы Луганской области и в обратном направлении. Жители с временно оккупированных районов Луганщины организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ к временно оккупированным территориям Луганской области.