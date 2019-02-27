Дали 10 лет, чтобы все успокоились - Дронов прокомментировал приговор

Осужденный за масштабную аварию в Харькове Геннадий Дронов назвал решение суда неожиданным. Фото - ТСН

26 февраля в Киевском районном суде Харькове судья Виктор Попрас объявил приговор обвиняемым по резонансному ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - по 10 лет тюрьмы с лишением права на 3 года управлять транспортными средствами.

Дронов назвал решение суда неожиданным и подчеркнул, что будет обжаловать его.

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"Почему дали 10 лет? Чтобы все успокоились. Чтобы общество успокоилось. Для меня это очень неожиданная цифра. Пообщаюсь с адвокатом, приду в себя и, возможно, смогу сказать больше", - сказал Дронов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Отметил, что прокуроры "сделали свое дело".