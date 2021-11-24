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Дал пощечину и заклеил рот скотчем: женщина обвинила учителя в изнасиловании внуки

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Дал пощечину и заклеил рот скотчем: женщина обвинила учителя в изнасиловании внуки
Под Днепром женщина обвинила учителя в изнасиловании внучки. Фото: npu.gov.ua

В Днепропетровской области женщина обвинила педагога в изнасиловании ее 13-летней внучки.

Следователи открыли уголовное производство, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская, передает ТСН.

"Бабушка девочки обратилась с заявлением об изнасиловании внучки. Полиция открыла уголовное производство. Пока следователи проверяют факт, указанный в заявлении", - рассказала Старчевская.

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Женщина обратилась в полицию вчера, 23 ноября, и заявила, что над ее 13-летней внучкой в ​​школе поиздевался 56-летний учитель. Это произошло 9 ноября в селе Саксагань Каменского района, где расположена специализированная школа-интернат, сообщает "Днепр Час".

По словам бабушки, социальный педагог, находясь в спальной комнате общежития около 20:00, ударил девочку по лицу, заклеил рот липкой лентой и изнасиловал.

Если вину педагога докажут – могут посадить в тюрьму на восемь лет.

В Борисполе Киевской области арестовали педагога по подозрению в растлении малолетних.

Жертвами учителя и по совместительству преподавателя кружка могли стать пять малолетних воспитанников.

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