Дал пощечину и заклеил рот скотчем: женщина обвинила учителя в изнасиловании внуки

В Днепропетровской области женщина обвинила педагога в изнасиловании ее 13-летней внучки.
Следователи открыли уголовное производство, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская, передает ТСН.
"Бабушка девочки обратилась с заявлением об изнасиловании внучки. Полиция открыла уголовное производство. Пока следователи проверяют факт, указанный в заявлении", - рассказала Старчевская.
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Женщина обратилась в полицию вчера, 23 ноября, и заявила, что над ее 13-летней внучкой в школе поиздевался 56-летний учитель. Это произошло 9 ноября в селе Саксагань Каменского района, где расположена специализированная школа-интернат, сообщает "Днепр Час".
По словам бабушки, социальный педагог, находясь в спальной комнате общежития около 20:00, ударил девочку по лицу, заклеил рот липкой лентой и изнасиловал.
Если вину педагога докажут – могут посадить в тюрьму на восемь лет.
В Борисполе Киевской области арестовали педагога по подозрению в растлении малолетних.
Жертвами учителя и по совместительству преподавателя кружка могли стать пять малолетних воспитанников.
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