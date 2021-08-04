"Что-то его довело" - товарищ по службе о "подрывнике" Кабмина

Ветеран АТО Владимир Прохнич пришел с гранатой в Кабмин и угрожал взорвать его. Мужчину задержали. Фото: t.me/UA_National_Police

Владимир Прохнич, который пришел с гранатой в Кабмин, воевал в "Айдаре" с 2014-го года - был командиром подразделения саперов. Имел тяжелую контузию головы. Врачи не давали шансов. Но мужчина поправился и вернулся на службу. Воевал еще четыре года. Уволился в 2017 году. С тех пор занимался семьями погибших и искалеченных побратимов.

Что стало причиной такого поведения - побратимы пока сказать не могут. Владимир сейчас находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии. Ему дали успокоительное, с ним работают психологи, рассказала Gazeta.ua товарищ по службе Виктория Дворецкая.

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"Я две минуты говорила с Владимиром. Он не может объяснить своих действий. Он в ступоре. Я знаю его с 2014 года. Мы прошли вместе не один бой. Он был одним из лучших командиров. Сапер, этим все сказано: человек с четким расчетом и холодным умом. Держал всех и все под контролем. Это человек, который не ходит всегда с гранатой или вспыхивает как спичка. Это офицер - рассудительный и мудрый. После увольнения он никого не бросил из своих - кому-то с памятником помог, детям погибшего. Это человек, который решает чужие проблемы и никогда не жалуется на свои. И если пришел к такому поступку - что-то его довело. Может, какие-то круги бюрократии. Кто знает, сколько раз он ходил туда с каким-то вопросом. Мы боялись штурма. Понимали, что Владимир оттуда мог не выйти живым", - рассказала Виктория.

Добавила, что завтра Владимиру объявят о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Товарищи по службе собирают характеристики и поручителей.

4 августа около 10:00 в здание КМУ зашел неизвестный мужчина и вытащил из кармана гранату. Угрожал взорвать здание. На место съехались спецназовцы и взрывотехники. Полиция вела переговоры с мужчиной. Людей из здания не эвакуировали. Переговоры продолжались 10 мин. Его задержали без применения силы. Граната оказалась боевой. Выяснилось, что захватчик Кабмина - ветеран войны Владимир Прохнич.