Чтобы не убежала к отцу в Италию - девушке из Ужгорода не дали права выйти под залог

21-летняя Яна Костраба из Ужгорода попала в аварию на чужом Porsche Cayenne Фото: prozak.info

В Ужгородском районном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения Яне Кострабе. Она вызвала ДТП, в результате которого тяжело травмирован 32-летний мужчина.

В ходе судебного заседания процессуальный прокурор требовал для девушки на период следствия в течение двух месяцев заключение под стражу с невозможностью внесения залога, пишет Рrozak.info.

Девушка извинилась и попросила не брать ее под стражу. Адвокат просил суд не принимать девушку под стражу и убеждал, что та не скроется от следствия.

Однако суд полностью поддержал требование представителя прокуратуры и судья решил взять девушку под стражу на 60 суток, пока будет длиться следствие и без возможности залога.

У девушки нет водительского удостоверения. ДТП имеет тяжелые последствия. Водитель другого автомобиля находится на грани жизни и смерти. Сегодня мужчина вышел из комы и приходит в себя. Доктора не дают никаких прогнозов. Отец девушки извинился в соцсетях за дочь, но публикацию он сделал из-за границы - из Италии. Не исключено, что он может легко скрыть от следствия дочь за рубежом.

Дело получило широкий резонанс - судьи, вероятно, побоялись быть лояльными к подсудимой.

Пока неизвестно, с какой скоростью ехала девушка. В полиции сообщили, что она была трезвой. Место, где произошла авария - сложное. Это резкий поворот после длительной прямой дороги. Там часто происходили аварии и лишь совсем недавно власти приняли решение расширить поворот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бог простит" - отец извинился за дочь, которая вызвала ужасную аварию

Защита со стороны девушки намерена подать апелляцию на решение суда. Апелляционный суд может либо выпустить ее под залог или назначить домашний арест.

В одном из городов Закарпатской области из-за 21-летней девушки на Porsche произошло масштабное ДТП. "Вчера, 15 июня, около 19:15 в Ужгороде на улице Славянской произошло ДТП с пострадавшими. На место аварии прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 21-летняя жительница Свалявы, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением 32-летнего ужгородца", — сообщает отдел коммуникации ГУ НП области.