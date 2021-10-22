"Что такое "Дия"? Где у вас туалет и покурить?". Появилось видео Савченко в "Борисполе"

Экснардепу Надежде Савченко за использование поддельного Covid-сертификата грозит арест на полгода и штраф более 56 000 гривен.
Полиция уже открыла против нее уголовное производство.
Ранее сообщалось, что Савченко и ее сестру остановили в аэропорту "Борисполь". У них обнаружили поддельные сертификаты о вакцинации. Пограничники аэропорта проверили сертификаты и выяснили, что в базе таких документов нет.
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Правоохранители возбудили почти 800 дел относительно подделок сертификатов о вакцинации. Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал украинцев сообщать в полицию о таких случаях.
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