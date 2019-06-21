Что сказал убийца Дарьи Лукьяненко в суде

Автор: 24 канал В суде Николай Тарасенко признался в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Но свой поступок объяснить не смог

Сегодня, 21 Киевский районный суд Одессы арестовал без права на залог 22-летнего Николая Тарасова из поселка Ивановка. Его подозревают в похищении, попытке изнасилования, убийстве и надругательстве над телом знакомой 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Сам Тарасов заявил, что согласен с подозрением и мерой пресечения. Его адвокат тоже не возражал против ходатайства прокуратуры.

"Я ее завел к себе во двор. Сказал, чтобы она на минуту зашла. Через минут 15-20 я ее убил. Дома никого не было", - рассказал подозреваемый.

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На вопрос судьи о том, зачем парень пошел на убийство, задержанный ответил коротко: "Я не знаю".

Также во время суда стало известно, что в ходе осмотра места преступления были найдены "следы половой жидкости".

А в Ивановке сегодня похоронили Дарью Лукьяненко. Проститься с ней пришел весь поселок. Несли венки, живые цветы и мягкие игрушки. Хоронили девочку в закрытом белом гробу, поскольку тело за неделю поисков разложилось.