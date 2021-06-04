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суббота, 05 июня 2021 07:22

Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения

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Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Николай Тарасов из Ивановки в Одесской области получил 15 лет за похищение, покушение на изнасилование и убийство односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко. Апелляционный суд оставил приговор первой инстанции без изменений. Фото: sudreporter.org

Одесский апелляционный суд оставил в силе приговор для 24-летнего Николая Тарасова из Ивановки, которого осудили на 15 лет тюрьмы за убийство односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко. Прокуратура требовала для мужчины пожизненного заключения, а родители девочки добавить к приговору еще одну статью - надругательство над телом. Обе апелляции суд отклонил.

Позиция суда в том, что надругательства над телом не было, не ошибочна, считает адвокат Сергей Старенький.

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"Надо различать, что было объектом преступления. Сокрытие другого преступления, или же действительно надругательство над телом после смерти. Другое дело, что возможна была квалификация "убийство с особой жестокостью". Из материалов следствия известно, что он ее душил, потом резал, делал это долго и цинично. Если бы доказали в суде - можно рассчитывать на пожизненное. Это преступление в отношении малолетней. И конечно, заслуживает самого сурового наказания. Но практика показывает другое. При вынесении приговора суд учел молодой возраст подсудимого, характеристику, то, что имеет первую судимость. Поэтому дает возможность исправиться, как правило", - рассказал Gazeta.ua Старенький.

Добавил, что отбывать наказание Тарасов будет в колонии с усиленным режим для впервые осужденных. Отбыв две трети, может просить о досрочном освобождении. Почти два года пребывания в СИЗО ему будет учтено в срок заключения.

Николай Тарасов похитил Дарью Лукьяненко в Ивановке Одесской области 13 июня 2019-го. Хотел изнасиловать. После неудачной попытки, боялся быть наказанным. Поэтому приказал девочке протянуть руки и примотал их к телу. Далее закрыл полиэтиленовым пакетом рот и нос, блокируя возможность дышать, и начал душить. Но девочка не теряла сознание. Тогда мужчина перенес ее в подвал и четыре раза ударил острым предметом в шею, задев сонную артерию. От полученных травм Дарья скончалась на месте. Чтобы скрыть тело, Тарасов сбросил его в выгребную яму уличного туалета и забросал камнями: чтобы оно погрузилось на дно. Вещи ребенка и мобильный телефон мужчина сжег в металлической бочке на территории двора. После этого отмыл кровь с пола, помылся, переоделся, приготовил обед и пошел играть в компьютерные игры. По его же показаниям, убийство девочки продолжалось не более 30 минут.

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Дата
05
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