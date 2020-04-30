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четверг, 30 апреля 2020 12:11

Что известно о женщине, которая ходила с отрезанной головой дочери
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В Харькове задержали женщину, которая носила в пакете голову 11-летней дочери
Фото: facebook.com/cyber.hnuvs
В Харькове задержали женщину, которая носила в пакете голову 11-летней дочери
В Харькове задержали женщину, которая носила в пакете голову 11-летней дочери

38-летняя женщина, которая ходила по Харькову с головой 11-летней дочери в пакете, из села Подворки Дергачевского района.

Ее зовут Татьяна. Жила вместе с дочерью и братом 40-летним Антоном в родительском доме. Об этом рассказали соседи семьи.

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По словам родственника семьи, они жили бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает дядя, всегда хорошо выглядела.

То же самое подтверждают и соседи. Они говорят, что ничего подозрительного не замечали, семья была нормальной, а 11-летняя девочка ходила в школу.

"Живут в одном доме, но имеют отдельные входы. Антон рассказал, что утром постучал к сестре, а там - тело племянницы. Татьяну хорошо знаю. Адекватная женщина. Не наркоманка, не алкоголичка. Выпивает по праздникам в меру, как все. Поэтому представить не могу, что произошло", - рассказал сосед.

На месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления выясняются.

Обнаженную женщину на Полтавском шляхе в Харькове заметили около 6 утра 30 апреля. Была в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором была отрезанная женская голова. Позже выяснилось, что голова принадлежит 11-летней дочери женщины.

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Дата
30
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