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вторник, 25 мая 2021 16:15

Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника

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Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
В Виннице 13-летнего Андрея Тарасюка на тротуаре сбила соседка на внедорожнике. Парень в тяжелом состоянии. Фото: facebook.com/anton.danylevych

Водитель, которая за рулем внедорожника Haval в Виннице сбила 13-летнего Андрея Тарасюка, зовут Наталья Дзись. Ей 43 года. Она живет неподалеку школьника. Чем занимается - неизвестно. В утро трагедии была пьяна в дым - уровень алкоголя превышал допустимую норму в 16 раз.

Женщину арестовали. Между тем ее кум уже контактировал с родными потерпевшего - просил прощения и предлагал деньги. Об этом Gazeta.ua рассказала сестра школьника Марина Тарасюк. Добавила, что состояние Андрея стабильное. После операции он пришел в себя.

"Возле него постоянно находится отец. Андрюша пришел в себя и даже узнал его. Буквально на несколько секунд, затем снова потерял сознание. Кости повредили кору головного мозга, неизвестно будут ли осложнения, не будут. Ногу зашили, но выбитое плечо не вправляли, потому что нет возможности", - рассказала Марина.

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В день трагедии Андрей раньше шел в школу, поскольку его класс дежурил. Это был его обычный маршрут. От дома отошел метров 50, когда на него налетел внедорожник.

"Андрей - замечательный мальчик, добрый и порядочный, имеет достижения в баскетболе, ездит на соревнования, параллельно с отцом играют в футбол, всегда поздоровается, заговорит", - рассказал сосед Антон Данилевич.

Андрея спасают врачи детской областной больницы. Он в реанимации. Натальи Дзись сегодня будут выбирать меру пресечения. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

Авария произошла 24 мая в 10:00 на ул. Ивана Богуна в Виннице. Пьяная 43-летняя водитель Haval разгромила забор и снесла на тротуаре 13-летнего школьника. Предварительно, она не справилась с управлением, выехала на тротуар.

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Дата
25
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