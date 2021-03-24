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среда, 24 марта 2021 18:38

Что известно о состоянии мужчины, в которого грабитель стрелял в упор из автомата

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Что известно о состоянии мужчины, в которого грабитель стрелял в упор из автомата
Пострадавший после вооруженного нападения на пункт приема металлолома в Славянске - 32-летний Александр Хомич. Он получил тяжелое огнестрельное ранение бедра. Фото: скриншот с видео

Пострадавший после вооруженного нападения на пункт приема металлолома в Славянске Донецкой области - 32-летний Александр Хомич.

Он получил тяжелое огнестрельное ранение бедра - открытый перелом бедренной кости. Об этом сообщает "Х*й Славянск".

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"Мужчина находится в палате интенсивной терапии травматологического отделения Славянска. Ему провели первичную хирургическую обработку раны, установили аппарат Илизарова. Состояние пациента стабильно, средней степени тяжести. Впереди несколько операций", - говорится в сообщении.

Дома мужчину ждут жена и 2 детей.

В Славянске Донецкой области произошло вооруженное ограбление утром 23 марта. Мужчина в маске, стреляя из автомата, ворвался в пункт приема металлолома и украл деньги. А на выходе подстрелил мужчину, который шел к вагончику.

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24
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