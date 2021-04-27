Что известно о 16-летнем парне, которого подозревают в убийстве семьи

В Киеве задержали 16-летнего парня, который убил родителей и 8-летнего брата. Фото: t.me/dkr_npu

16-летний парень, подозреваемый в убийстве родителей и 8-летнего брата, учился в одном из училищ Киева. Ранее он не попадал в полицию и не привлекался к ответственности за нарушения.

Предварительно известно, что парень во время семейного конфликта сначала убил обоих родителей, а затем расправился с 8-летним братом, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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С подозреваемым общаются правоохранители и психологи, чтобы выяснить причины произошедшего. Есть несколько версий расправы над семьей. Однако их пока не называют.

Продолжаются следственные действия и назначена психиатрическая экспертиза.

В Киеве 16-летний парень зарезал родителей и 8-летнего брата. Несколько дней жил с трупами. 26 апреля бабушка парня обратилась в полицию. Сообщила, что уже три дня нет связи с сыном, который с семьей проживает в квартире на ул. Ревуцкого. Двери там не открыли, поэтому было решено взломать замки. Так и нашли тела. Подростка задержали на улице - при себе он имел нож. Парень рассказал, что во время очередной ссоры с родителями пошел на преступление.