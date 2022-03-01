ЦОС слил имена 120 тыс. россиян, воюющих против Украины

Данные получили Центр оборонных стратегий. Фото: "Справді"

Опубликовали имена 120 тыс. российских оккупантов, зашедших на территорию Украины.

Центр оборонных стратегий предоставил эту информацию "Українській правді".

В списке есть имена, табельный номер и место каждого оккупанта.

ЦОС сообщает, что получил эту информацию от надежных источников.

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Посмотреть полный список можно по ссылке.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.