Членов банды, подрывавших банкоматы по всей стране, задержали с поличным

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29 июля, около 4:00, в Виннице при попытке подрыва банкомата задержали 2 жителей Донецкой области.

Они причастны к совершению ряда аналогичных преступлений в других областях, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Члены группы, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, приехали из Донецкой области с целью совершения на территории области преступлений. С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить деньги. Злоумышленников, бежавших с места происшествия на автомобиле "Ауди", задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек. Подозреваемые пытались переодеться и избавиться от одежды, в которой совершали преступление", - рассказал начальник ГУНП в Винницкой области Иван Иващенко.

В автомобиле злоумышленников изъяли балаклавы, перчатки, телефоны, одежду и другие вещественные доказательства. По месту жительства фигурантов проводятся неотложные обыски.

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Мужчину, который взорвал банкомат в Сумах и тяжело ранил полицейского, подозревают еще в 8 подобных случаях. Мужчина приезжал в Сумы. С помощью газа подрывал банкоматы. Из них забирал кассеты с наличными. За полгода серийный подрывник успел похитить 800 тыс. грн.