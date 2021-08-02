Чиновников будут судить за хищение 590 млн грн

В Харькове разоблачили хищение средств из бюджета. Фото: Нацполиция

В Харькове чиновников уличили в хищении из бюджета города почти 590 млн гривен.

Средства выделяли на ремонт дорог, поставки материалов, запчастей, ремонт техники коммунальщиков. Об этом сообщает Нацполиция.

"Должностные лица одного из коммунальных предприятий Харькова в период 2020-2021 годов разворовывали бюджет путем умышленного завышения цен на товары, услуги и оплаты работ, не выполнялись, либо были выполнены не в том объеме", - говорится в сообщении.

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На коммунальном предприятии и в его филиалах провели обыски. В результате изъяли документы и электронные носители информации.

Фигурантам грозит наказание, предусмотренное статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины).

НАБУ и САП направили в суд обвинительные акты в отношении генерал-лейтенанта в отставке и чиновника Донецкой ОГА. Их подозревают в хищении 2,87 млн грн при построении блиндажей в зоне ООС.