Чиновники Укрзализныци разворовали 12 млн грн

Автор: t.me/mvs_ukraine Пятерых чиновников Укрзализныци подозревают в хищении 12 млн грн на ремонте «Бориспольского экспресса

Пятеро чиновников Укрзализныци и регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" подозреваются в хищении 12 млн грн на ремонте "Бориспольского экспресса".

Схему организовали в течение 2019-2020 годов в сговоре с должностными лицами коммерческих структур, сообщили в офисе генерального прокурора.

"С обществом по результатам торгов заключили три договора на свыше 70 млн грн. Согласно им, подрядчик проводил капитальный ремонт оборудования подвижного состава "Бориспольского экспресса". Вместо нового оборудования использовали старые запчасти ненадлежащего качества по завышенным ценам", - добавили в Министерстве внутренних дел.

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Несмотря на это чиновники Укрзализныци подписали акты выполненных работ, которые стали основанием для перечисления обществу государственных средств. Вырученные избыточные средства были распределены между всеми участниками преступной схемы и легализованы приобретением элитного транспорта и недвижимости.

Следствие по делу продолжается.

В Укрзализныце обнаружили хищение средств на 7 млн ​​грн. Во время внутреннего аудита на Укрзализныци стало известно о присвоении денег бывшим руководителем центра управления промышленностью.