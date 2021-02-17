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среда, 17 февраля 2021 15:52

Чиновники Укрзализныци присвоили более 4,5 млн грн
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Должностных лиц Укрзализныци обвиняют в растрате более 4,5 млн грн государственных средств.

Должностные лица одного из структурных подразделений Юго-Западной Укрзализныци разворовывали средства, которые выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале, сообщает Нацполиция.

"Чтобы присвоить деньги, они оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали своими силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет более 4,5 миллиона гривен", - заявил начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.

Фото: npu.gov.ua

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Правоохранители провели 7 обысков на территории города Киева, Киевской и Черниговской областей. По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

По факту растраты имущества в особо крупных размерах открыли уголовное дело, продолжается досудебное расследование. Должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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Группу должностных лиц таможни Тернопольщины подозревают в растрате изъятого имущества. Среди них руководителя управления, начальника и заместителей отделов, следователя и инспектора. Экономическая экспертиза показала, что государственный бюджет недополучил более 120 тыс. грн.

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