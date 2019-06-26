Чиновника ГСЧС задержали на взятке

На Львовщине арестовали чиновника. Фото: ГБР

Заместитель начальника Галицкого районного отдела Главного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львовской области требовал 8 тыс. грн взятки.

Преступление зафиксировали следователи теруправления Государственного бюро расследований во Львове и управление СБУ

"По предварительной информации, чиновник требовал неправомерную выгоду от предпринимателя за содействие в беспрепятственном получении документов разрешительного характера, а также за непривлечение предпринимателя к административной ответственности за нарушение норм пожарной безопасности", - сообщают в ГБР.

Чиновника задержали во время получения взятки.

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Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В Днепропетровской области задержали председателя сельскойо объединенной территориальной общины. Мужчина должен был получить взятку за решение земельного вопроса, сообщает прокуратура Днепропетровской области.