Чиновника ГСЧС задержали на взятке

Заместитель начальника Галицкого районного отдела Главного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львовской области требовал 8 тыс. грн взятки.
Преступление зафиксировали следователи теруправления Государственного бюро расследований во Львове и управление СБУ
"По предварительной информации, чиновник требовал неправомерную выгоду от предпринимателя за содействие в беспрепятственном получении документов разрешительного характера, а также за непривлечение предпринимателя к административной ответственности за нарушение норм пожарной безопасности", - сообщают в ГБР.
Чиновника задержали во время получения взятки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновник получил более миллиона гривен взятки
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
В Днепропетровской области задержали председателя сельскойо объединенной территориальной общины. Мужчина должен был получить взятку за решение земельного вопроса, сообщает прокуратура Днепропетровской области.
Комментарии