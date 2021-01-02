Чиновник Офиса генпрокурора умер в лесу при загадочных обстоятельствах

В новогоднюю ночь при загадочных обстоятельствах умер 42-летний заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора. Фото: 5 канал

В ночь на 1 января при загадочных обстоятельствах умер 42-летний заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора.

Тело обнаружил охранник загородного комплекса Бреч в Черниговской области около 14 часов 1 января. Об этом сообщает издание Буквы со ссылкой на источники в прокуратуре.

Чиновник отдыхал на базе вместе со своей 36-летней женой, которая также работает в Офисе генпрокурора. Ночью мужчина ушел в лес. Возвращаясь оттуда около 5 утра, он остановился и начал снимать с себя одежду, зафиксировали камеры наблюдения одного из частных домов.

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Обстоятельства смерти мужчины пока неизвестны. Источники сообщают, что видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено, как и следов борьбы. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение организма.

В лесополосе вблизи поселка Главное Любомльского района Волыни нашли с простреленной грудью бизнесмена 41-летнего Романа Бузулука. Он - человек спикера областной полиции Ольги Бузулук. Был подозреваемым по делу о смертельной аварии, произошедшей 27 сентября в Луцке.