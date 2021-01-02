Чиновник Офиса генпрокурора умер в лесу при загадочных обстоятельствах

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 306
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3132
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 711
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1179
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1557
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 774
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2322
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1071
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
6
3
4
8
3
Два человека сгорели заживо
Два человека сгорели заживо
На Рим упали мертвые птицы
На Рим упали мертвые птицы
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Фейерверк попал на балкон, загорелись квартиры
Водитель врезался в террасу McDonald&#039;s: есть пострадавшие
Водитель врезался в террасу McDonald's: есть пострадавшие
Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками
Роли были четко распределены: бандиты похищали людей и торговали наркотиками
Видео
Все видео
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
Вандалы уничтожили более 100 надгробий
Вандалы уничтожили более 100 надгробий
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Неизвестный напал на женщину, которая садилась в свой автомобиль. Момент попал на видео
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года
Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 306
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1089
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1179
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2322
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 783
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
суббота, 02 января 2021 13:23

Чиновник Офиса генпрокурора умер в лесу при загадочных обстоятельствах

  Комментировать
Чиновник Офиса генпрокурора умер в лесу при загадочных обстоятельствах
В новогоднюю ночь при загадочных обстоятельствах умер 42-летний заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора. Фото: 5 канал

В ночь на 1 января при загадочных обстоятельствах умер 42-летний заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора.

Тело обнаружил охранник загородного комплекса Бреч в Черниговской области около 14 часов 1 января. Об этом сообщает издание Буквы со ссылкой на источники в прокуратуре.

Чиновник отдыхал на базе вместе со своей 36-летней женой, которая также работает в Офисе генпрокурора. Ночью мужчина ушел в лес. Возвращаясь оттуда около 5 утра, он остановился и начал снимать с себя одежду, зафиксировали камеры наблюдения одного из частных домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секретарь ТИК погиб при загадочных обстоятельствах

Обстоятельства смерти мужчины пока неизвестны. Источники сообщают, что видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено, как и следов борьбы. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение организма.

В лесополосе вблизи поселка Главное Любомльского района Волыни нашли с простреленной грудью бизнесмена 41-летнего Романа Бузулука. Он - человек спикера областной полиции Ольги Бузулук. Был подозреваемым по делу о смертельной аварии, произошедшей 27 сентября в Луцке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновник Офиса генпрокурора умер в лесу при загадочных обстоятельствах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать

Самое читаемое
Ударят морозы до -15: назвали дату
Ударят морозы до -15: назвали дату Просмотров: 10530
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
5
 Просмотров: 8307
&quot;Квартал 95&quot; высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
 Просмотров: 7020
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
Пропавшую правозащитницу нашли убитой
 Просмотров: 6669
Сестры Кардашьян ошеломили соблазнительными новогодними луками
Сестры Кардашьян ошеломили соблазнительными новогодними луками
6
 Просмотров: 6147
Происшествия
Почти 3 сотни пьяных водителей поймали в первый день года
Почти 3 сотни пьяных водителей поймали в первый день года Просмотров: 18
Два человека сгорели заживо
Два человека сгорели заживо
6
 Просмотров: 216
Полицейское авто столкнулось с грузовиком - есть пострадавшие
Полицейское авто столкнулось с грузовиком - есть пострадавшие Просмотров: 90
38 аварий произошли в Киеве
38 аварий произошли в Киеве Просмотров: 99
7 человек погибли в пожарах с начала года
7 человек погибли в пожарах с начала года Просмотров: 36
Больше всего комментируют
6
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
4
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
1
Методы Древнего Египта: как добывают воду в оккупированном Крыму
1
Финалистка "Холостяка" выпятила на камеру упругие ягодицы
Голосов: 392
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть