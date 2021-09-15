 
Ексклюзивы
1/5
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 576
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 153
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 378
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2016
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 477
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 441
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1089
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1251
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 5967
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
5
3
5
3
3
Чиновник Минобороны &quot;заработал&quot; $30 тыс. на земельных махинациях
Чиновник Минобороны "заработал" $30 тыс. на земельных махинациях
Взрыв авто в Днепре расследуют как теракт
Взрыв авто в Днепре расследуют как теракт
Части тел разлетались вокруг: новые подробности и фото взрыва автомобиля
Части тел разлетались вокруг: новые подробности и фото взрыва автомобиля
В Днепре рванул автомобиль. Есть погибшие: первые фото
В Днепре рванул автомобиль. Есть погибшие: первые фото
Мужчина хотел взорвать дом с женой и детьми
Мужчина хотел взорвать дом с женой и детьми
Видео
Все видео
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
В Днепре водитель на полной скорости сбил четырех пешеходов
В Днепре водитель на полной скорости сбил четырех пешеходов
Пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться
Пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться
Интервью
1/5
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 423
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 504
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 648
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2403
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2997
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
14 сентября 2021
Просмотров: 117
Париж знову закрив епоху "Барселони"
Перший – експериментальний – розіграш Ліги чемпіонів виграла іспанська "Барселона". То була велика команда нідерландського тренера Йогана ...
среда, 15 сентября 2021 12:08

Чиновник Минобороны "заработал" $30 тыс. на земельных махинациях
5

  Комментировать

Правоохранители задержали на взятке начальника Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Фото: gp.gov.ua

Чиновник и посредник требовали от представителя общества $30 тыс. за содействие в принятии сессией поселкового совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в Гостомеле Киевской области.

"За эти средства они обещали также разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в Гостомеле в пользование на условиях аренды и заключения с Минобороны договоров о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали мужчину, который предлагал следователю $30 тыс.

После получения второй части взятки в сумме $20 тис. чиновника Минобороны и посредника задержали.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия, устанавливаются другие участники схемы.

9 сентября правоохранители обыскали Департамент экономики и инвестиций, Департамента земельных ресурсов. Должностных лиц КГГА подозревают в незаконной передаче земельных участков в центре Киева. Речь идет о передаче недвижимости на ул. Крещатик и ул. Михаила Грушевского по заниженной стоимости и без аукциона. По предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 150 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновник Минобороны "заработал" $30 тыс. на земельных махинациях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами

Первый антибиотик выделили из грибов

Начался самый большой экономический кризис за последние десятилетия

Как "Шахтер" победил "Шериф"

Самое читаемое
&quot;Голое&quot; платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
12
 Просмотров: 12150
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
20
 Просмотров: 9054
В Киеве нашли тайный бункер КПСС
В Киеве нашли тайный бункер КПСС
7
 Просмотров: 5400
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 5346
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 4653
Происшествия
СБУ задержала организатора псевдореферендума на Луганщине
СБУ задержала организатора псевдореферендума на Луганщине Просмотров: 9
Взрыв авто в Днепре расследуют как теракт
Взрыв авто в Днепре расследуют как теракт
3
 Просмотров: 144
Взрыв авто в Днепре: имена и фото погибших
Взрыв авто в Днепре: имена и фото погибших Просмотров: 495
Части тел разлетались вокруг: новые подробности и фото взрыва автомобиля
Части тел разлетались вокруг: новые подробности и фото взрыва автомобиля
5
 Просмотров: 1125
В Днепре рванул автомобиль. Есть погибшие: первые фото
В Днепре рванул автомобиль. Есть погибшие: первые фото
3
 Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
4
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
3
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
2
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
2
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
2
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
Голосов: 26
Голосование 22 сентября состоится матч за суперкубок Украины по футболу. Кто победит?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть