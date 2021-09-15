Чиновник Минобороны "заработал" $30 тыс. на земельных махинациях

Правоохранители задержали на взятке начальника Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Фото: gp.gov.ua

Чиновник и посредник требовали от представителя общества $30 тыс. за содействие в принятии сессией поселкового совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в Гостомеле Киевской области.

"За эти средства они обещали также разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в Гостомеле в пользование на условиях аренды и заключения с Минобороны договоров о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка", - говорится в сообщении.

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После получения второй части взятки в сумме $20 тис. чиновника Минобороны и посредника задержали.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия, устанавливаются другие участники схемы.

9 сентября правоохранители обыскали Департамент экономики и инвестиций, Департамента земельных ресурсов. Должностных лиц КГГА подозревают в незаконной передаче земельных участков в центре Киева. Речь идет о передаче недвижимости на ул. Крещатик и ул. Михаила Грушевского по заниженной стоимости и без аукциона. По предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 150 млн грн.