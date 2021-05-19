Четырехлетний мальчик упал с недостроя. Мать сбежала

Мальчика родители оставили без присмотра и он пошел играть на недострой. Фото: fakty.com.ua

На Буковине четырехлетний мальчик выпал со второго этажа.

Ребенок упал на траву, только в нескольких сантиметрах от бетонных плит. Это спасло ему жизнь, говорится в сюжете ТСН. Известно, что мальчика родители оставили без присмотра и он пошел играть на недострой. Когда вылез на подоконник - полетел вниз.

Крики ребенка услышала соседка и вызвала "скорую". Мальчика забрали в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Четырехлетний Павел живет 30 м. От недостроя, с которой упал. На момент трагедии в его доме было застолье.

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Мать, узнав о происшествии, с места жительства сбежала. Ее пришлось искать ночью. Когда женщину нашли, она ​​была настолько пьяна, что не понимала, о чем идет речь. Сейчас 35-летняя Юлиана в больнице у сына. Что случилось, объяснить не может. С тем, что ребенок был без присмотра - не соглашается. У женщины трое детей, двум старшим сыновьям - семь и девять лет. Они часто гуляют без присмотра, говорят соседи. Отец и мать неоднократно привлекались к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах и ​​за мелкие хулиганства.

Так что родители пьянствуют и живут за счет выплат на детей, два года назад их пытались лишить прав на сыновей. Но суд отказал.

За недосмотр за ребенком правоохранители готовятся объявить родителям о подозрении. Что будет с детьми далее - соцслужбы еще решают. Ближайший месяц Павел проведет в больнице, а его старшие братья - у бабы.

Во Львове 2-летний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб. Трагедия произошла сегодня, 10 мая, по ул. Шевченко, 392. Ребенок был в квартире без присмотра взрослых, поскольку мать спала пьяная.