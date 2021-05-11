2-летняя девочка погибла, пока пьяная мать спала

Во Львове 2-летняя девочка погибла, пока ее пьяная мать спала. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Во Львове задержали 38-летнюю женщину, 2-летняя дочь которой выпала из окна восьмого этажа и погибла.

Ребенок был в квартире без присмотра взрослых, поскольку мать спала пьяная, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Девочка выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, где она проживала вместе со своей матерью. В результате падения ребенок погиб на месте", - рассказали в полиции.

Дело расследуют как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Женщине уже объявили о подозрении. И вскоре суд изберет ей меру пресечения. Ей грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Трагедия произошла 10 мая в 8.30 на ул. Шевченко, 392. Была информация, что к трагедии причастна мать и сама выбросила ребенка. Якобы у нее проблемы с психикой.