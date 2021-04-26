Четыре трупа в заброшенном колодце: появилось видео с места трагедии

Тела трех мужчин и женщины обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области. Погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области продолжается следствие по делу о гибели четырех человек, тела которых нашли в заброшенном колодце вблизи села Плахтиевка Белгород-Днестровского района.

Правоохранители считают, что их смерть наступила в результате несчастного случая, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Причины смерти устанавливают эксперты. Дело расследуется по статье – умышленное убийство с пометкой "несчастный случай", – рассказали в полиции.

Погибшие – трое мужчин и женщина. Им от 23 до 35 лет. Все местные.

25 апреля в заброшенном колодце в Одесской области нашли четыре трупа. Тела обнаружили около полудня в поле вблизи села Плахтиевка Белгород-Днестровского района. Двое из погибших - супруги Бондаренко 35 и 33 лет. Предварительно, следов насильственной смерти на телах не обнаружили.