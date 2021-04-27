Четыре трупа в колодце: полиция ищет виновного в трагедии

Тела трех мужчин и женщины обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области. Погибшие - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет. Фото: od.npu.gov.ua

Одесская полиция установила некоторые обстоятельства гибели четырех человек, тела которых нашли в заброшенном колодце в селе Плахтиевка в Одесской области.

Одним из факторов, которые привели к трагедии, было отсутствие верхнего ограждения на колодце, сообщили Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

"Устанавливаются ответственные лица, которые допустили служебную халатность", - говорят в полиции.

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Колодец был накрыт плитами и засыпан землей, подтверждают местные. Когда в селе был колхоз - там поили скот. Однако затем законсервировали, рассказал сельский голова Иван Лихо.

"Колодец заморозили, накрыли капитально плитами и засыпали землей. Следствие покажет, кто разрыл землю, снял плиты, и такое горе случилось", - говорит Лихо.

Колодец якобы хотел расчистить местный фермер. Эту информацию проверяют.

25 апреля в заброшенном колодце в Одесской области нашли четыре трупа. Тела обнаружили около полудня в поле вблизи села Плахтиевка Белгород-Днестровского района. Двое из погибших - супруги Бондаренко 35 и 32 лет. Из опубликованных фото видно, что погибшие без обуви и верхней одежды, а один из мужчин - без штанов. Следов насилия на телах погибших не обнаружили. А потому полиция расследовала дело как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".