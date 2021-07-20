Четыре ножевых и до встречи "на том свете": 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной

В поселке Гостомель 46-летний мужчина пытался зарезать 50-летнюю сожительницу после 17 лет совместной жизни. Фото: kv.npu.gov.ua

В поселке Гостомель Киевской области 46-летний мужчина пытался убить 50-летнюю сожительницу. Он трижды ударил женщину ножом в горло и один раз в грудь.

Затем собирался покончить с собой, чтобы "встретиться на том свете", сообщили в отделе коммуникации полиции Киевщины.

"Я была уже в ночной рубашке, спать ложилась, когда он напал с ножом. Зажал ноги, я ничего не могла сделать. Сопротивлялась, но ничего не могла. А он сказал, "встретимся на том свете". Мы с ним не расписаны, но 17 лет прожили. Я не знаю, как я выползла из квартиры на первый этаж", - рассказала женщина следователям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщине отрубил голову в постели, дочь догнал в коридоре: как тиран расправился с семьей

Потерпевшая находится в реанимационном отделении местной больницы. Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

На Тернопольщине будут судить 46-летнего Сергея Сытника из села Иванков Борщевского района. Он зарезал жену Ольгу, 42 года. В содеянном сознался. Объяснил, что женщина хотела уйти от него, потому ухватился за нож. Хотел убить и себя, порезал руки и горло. Раны оказались несмертельными.