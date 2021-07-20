Четыре ножевых и до встречи "на том свете": 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной

 
Ексклюзивы
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 387
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 522
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 243
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 846
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 171
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 981
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 432
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 756
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 441
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
Фото
Все фото
8
6
8
3
4
На заводе возле Ровно произошел взрыв. Случилась утечка азотной кислоты
На заводе возле Ровно произошел взрыв. Случилась утечка азотной кислоты
Показали, какую беду наделала стихия в Киеве
Показали, какую беду наделала стихия в Киеве
Попытка таксиста проскочить на красный спровоцировала масштабную аварию
Попытка таксиста проскочить на красный спровоцировала масштабную аварию
Легковушка протаранила маршрутку с пассажирами: пострадали 13 человек
Легковушка протаранила маршрутку с пассажирами: пострадали 13 человек
Украинская спецслужба задержала &quot;депутата&quot; ЛНР/ДНР
Украинская спецслужба задержала "депутата" ЛНР/ДНР
Видео
Все видео
Четыре ножевых и до встречи "на том свете": 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной
Четыре ножевых и до встречи "на том свете": 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной
"Замахивалась с ноги и била по голове" - над 14-летней расправились лучшие подруги
"Замахивалась с ноги и била по голове" - над 14-летней расправились лучшие подруги
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Дом в Киеве не выдержал водяного апокалипсиса
Дом в Киеве не выдержал водяного апокалипсиса
Реку Киева превратили в пенные помои
Реку Киева превратили в пенные помои
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 387
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 261
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 414
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 810
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 198
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
вторник, 20 июля 2021 19:55

Четыре ножевых и до встречи "на том свете": 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной

  Комментировать
Четыре ножевых и до встречи &quot;на том свете&quot;: 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной
В поселке Гостомель 46-летний мужчина пытался зарезать 50-летнюю сожительницу после 17 лет совместной жизни. Фото: kv.npu.gov.ua

В поселке Гостомель Киевской области 46-летний мужчина пытался убить 50-летнюю сожительницу. Он трижды ударил женщину ножом в горло и один раз в грудь.

Затем собирался покончить с собой, чтобы "встретиться на том свете", сообщили в отделе коммуникации полиции Киевщины.

"Я была уже в ночной рубашке, спать ложилась, когда он напал с ножом. Зажал ноги, я ничего не могла сделать. Сопротивлялась, но ничего не могла. А он сказал, "встретимся на том свете". Мы с ним не расписаны, но 17 лет прожили. Я не знаю, как я выползла из квартиры на первый этаж", - рассказала женщина следователям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщине отрубил голову в постели, дочь догнал в коридоре: как тиран расправился с семьей

Потерпевшая находится в реанимационном отделении местной больницы. Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

На Тернопольщине будут судить 46-летнего Сергея Сытника из села Иванков Борщевского района. Он зарезал жену Ольгу, 42 года. В содеянном сознался. Объяснил, что женщина хотела уйти от него, потому ухватился за нож. Хотел убить и себя, порезал руки и горло. Раны оказались несмертельными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Четыре ножевых и до встречи "на том свете": 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы

В центре Киева убили журналиста

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 13041
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 11367
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 10 Просмотров: 8676
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 7380
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 4653
Происшествия
На заводе возле Ровно произошел взрыв. Случилась утечка азотной кислоты
На заводе возле Ровно произошел взрыв. Случилась утечка азотной кислоты
8
 Просмотров: 810
Лечил духовно: отец довел 16-летнего сына к истощению
Лечил духовно: отец довел 16-летнего сына к истощению Просмотров: 351
Показали, какую беду наделала стихия в Киеве
Показали, какую беду наделала стихия в Киеве
6
 Просмотров: 1404
Поплатился за правду - мать Павла Шеремета рассказала о гибели сына
Поплатился за правду - мать Павла Шеремета рассказала о гибели сына Просмотров: 225
Попытка таксиста проскочить на красный спровоцировала масштабную аварию
Попытка таксиста проскочить на красный спровоцировала масштабную аварию
8
 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
12
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
10
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Голосов: 930
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть