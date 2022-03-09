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среда, 09 марта 2022 10:24

Спецтема: Война России против Украины

Четыре дня бродил по болотам: военные показали раскаяние очередного "миротворца" РФ

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Четыре дня бродил по болотам: военные показали раскаяние очередного &quot;миротворца&quot; РФ
Офицер РФ Роман Никаноров. Фото: скриншот с видео

Российский офицер Роман Никаноров, 1991 года рождения, попал в плен Вооруженных сил Украины.

Видео с раскаянием оккупанта распространил в Тelegram "Харьков Life".

В 2019 году, после окончания военной академии в Санкт-Петербурге, мужчина по распределению попал в 15-ю отдельную мотострелковую бригаду, которая дислоцируется в Самарской области России. Участвовал в боевых действиях в Сирийско-арабской республике и Нагорном Карабахе, рассказал Никаноров.

Оккупант утверждает, что до того, как зайти на территорию Украины "миротворцем", проходил обучение в Беларуси "Союзная решимость-2022".

"После этого нас построили, сказали, что президент России подписал указ о "независимости" ЛНР и ДНР, и мы должны зайти на территорию, где ведутся боевые действия, как миротворцы. Стать на линии разграничения между Украиной и ЛДНР и следить за соблюдением режима прекращения огня", – утверждает Никаноров.

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Добавил, что им раздали оружие "для самозащиты". После пересечения границы с Украиной, утверждает оккупант, командиру его роты была поставлена ​​задача сопровождать колонну с "Буками".

Вскоре один из транспортов сломался, оккупант остался его охранять и ждать обещанной помощи. Остальная колонна двинулась дальше.

"Сутки-полтора на связь никто не выходил. Никто за нами так и не приехал. Местные жители сказали: или вы уезжаете отсюда, или мы применим оружие", - сказал офицер.

Четыре дня он бродил по украинским болотам, чтобы убежать домой. Сделать это не удалось.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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