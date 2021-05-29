Четыре человека погибли в аварии

В Днепропетровской области произошла смертельная авария. Фото: ГСЧС

На автодороге Н-31 вблизи села Могилев Царичанского района Днепропетровской области в ночь на 29 мая произошла авария с четырьмя погибшими.

На место отправились дежурные отделения девятой и 24-й пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Спасатели сообщили, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota RAV4 и специализированного грузового самосвала Ford Cargo 4142D.

Погибли водитель и трое пассажиров легковушки - женщины 1992 и 1997 годов рождения и мужчины 1961 и 1984 годов рождения.

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"Сотрудники Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли тела из поврежденного автомобиля. Работниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

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