Четвертые сутки поисков 7-летней Марии Борисовой: родственников проверили на детекторе лжи

В Херсонской области разыскивают 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района. Девочка исчезла 7 марта. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

На Херсонщине 4-е сутки ищут 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района. Девочка исчезла вечером 7 марта, когда на остановке встречала с работы отца.

Полицейские опросили более 600 жителей поселка, а также детей, с которыми играла девочка. Свидетельство родственников Марии и некоторых односельчан проверяют на полиграфе. Об этом Gazeta.ua рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

"Было опрошено всех ранее судимых лиц и тех, кто состоит на учете в психиатрической больнице. Оперативники просмотрели видеозаписи всех видеокамер, расположенных на территории поселка. Сейчас устанавливаются водители, которые проезжали через Счастливое во время исчезновения Марии", - говорит Прокудин.

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Полицейские отрабатывают все версии. Среди них, что девочка могла сама уйти из дома, или же стала жертвой преступления.

Вчера, 10 марта, правоохранители с со спасателями еще раз проверили Северо-Крымский канал, который проходит близ села, выгребные ямы и коммуникации. Пока безрезультатно.

Девочка вышла из дома 7 марта около 17:30 и не вернулась. На вид ей 7-8 лет, рост 100-110 см, худощавого телосложения, волосы светлые длинные. Была одета в черную вязаную шапку, черную куртку с серым воротником, темно-синие спортивные штаны с серой полосой и розовые сапоги. Всех, кому известна информация о девочке, просят сообщить по телефонам 0 (66) 249 26 98, 0 (99) 050 97 00, 0 (50) 511 52 50, 0 (95) 847 38 02 или 102.