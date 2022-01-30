Четверо погибших, один человек в коме: на Черкащине авто врезалось в дерево

В результате аварии погибли четыре человека. Фото: obozrevatel

Утром 30 января вблизи села Тубельцы Черкасского района легковой автомобиль столкнулся с деревом.

В результате погибли четыре человека и один получил тяжелые травмы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Для деблокации привлекли семь человек и две единицы техники.

Авария произошла около 5:30 утра. Водитель легковушки не справился с управлением, взлетел в кювет, где врезался в дерево. В результате столкновения авто смяло. В указанное место вызова выехали три бригады "скорой".

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В Черкасской области машина влетела в дерево. В результате четыре человека погибли, один парень впал в кому. Фото: obozrevatel

На месте происшествия выяснилось, что 24-летний водитель легковушки и еще три пассажира (девушка и два парня) в возрасте 20-25 лет погибли во время аварии. Еще один пациент был доставлен в больницу в состоянии комы. Состояние парня тяжелое.

Вблизи Вышгорода Киевской области столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии погибла 11-летняя девочка. 66-летний водитель автомобиля Honda, работающий врачом, выезжал на главную дорогу из коттеджного городка "Междуречье". Грузовой автомобиль МАЗ двигался со стороны Вышгорода по направлению села Хотяновка. Легковой автомобиль не предпочел в движении, произошло столкновение.