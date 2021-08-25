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Черкасские чиновники "нагрели руки" на опорной больнице
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Служба безопасности Украины схватила с поличным коррупционеров - чиновников одного департамента Черкасской облгосадминистрации.

О разоблачении схемы хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов медицинской отрасли, сообщили в пресс-службе СБУ.

Чиновников Черкасчины подозревают в коррупции при ремонте опорной больницы
Фото: ssu.gov.ua
Чиновников Черкасчины подозревают в коррупции при ремонте опорной больницы
Чиновников Черкасчины подозревают в коррупции при ремонте опорной больницы
Чиновников Черкасчины подозревают в коррупции при ремонте опорной больницы

"Злоумышленники присвоили деньги, предусмотренные на капитальный ремонт опорной больницы региона. По оценкам строительно-технической экспертизы, противоправная деятельность организаторов схемы нанесла государству ущерб на 750 тыс. грн", - сообщили в ведомстве.

Для реализации коррупционного механизма чиновники привлекли представителей аффилированной строительной компании. В 2020 году чиновники заключили с подрядчиками два договора на проведение капремонта приемного отделения больницы.

Однако ремонт провели не в полном объеме, а часть денег злоумышленники вывели в тень. Для этого вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.

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По материалам СБУ двум чиновникам облгосадминистрации сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и подделке служебных документов.

Продолжается следствие для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Разоблачение преступления проводили сотрудники Управления СБУ в Черкасской области совместно со следователями Национальной полиции по процессуальному руководству Черкасской областной прокуратуры и при содействии Черкасской областной государственной администрации.

В здание СБУ в Черкассах с угрозами взрыва проник 26-летний молодой человек.
Мужчина вел себя неадекватно, уничтожил свой паспорт гражданина Украины, высказывался негативно против государства и угрожал взорвать здание.

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Дата
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