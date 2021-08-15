В Черкассах хотели взорвать здание СБУ

Нарушителя доставили в специализированное лечебное учреждение в Смеле. Фото: 5 канал

В здание СБУ в Черкассах проник 26-летний молодой человек и угрожал его подорвать, сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.



Мужчина "вел себя неадекватно, уничтожил свой паспорт гражданина Украины, выражался негативно против государства и угрожал подорвать здание", сообщили в полиции.



В итоге его задержали, в здании СБУ не нашли подозрительных предметов. Он не смог объяснить свои действия и "находился в психоэмоциональном состоянии". Нарушителя доставили в специализированное лечебное учреждение в Смеле.



Следователи районного управления полиции внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

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4 августа примерно в 10:00 в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана гранату. Угрожал взорвать здание. На место съехались спецназовцы и взрывотехники. Полиция вела переговоры с мужчиной. Людей из здания не эвакуировали. Переговоры продолжались 10 минут. Его задержали без применения силы. Граната оказалась боевой. Выяснилось, что захватчик Кабмина - ветеран войны Владимир Прохнич.