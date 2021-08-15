В Черкассах хотели взорвать здание СБУ

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 135
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1809
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1494
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1800
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 288
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1602
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 5319
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 342
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 270
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
4
3
4
10
5
Объятия и слезы радости: показали встречу найденного в горах 6-летнего Алексея с родителями
Объятия и слезы радости: показали встречу найденного в горах 6-летнего Алексея с родителями
Гибель мэра Кривого Рога: что рассказала соседка покойного
Гибель мэра Кривого Рога: что рассказала соседка покойного
Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
Бегал от тети к бабушке: новые фото подробности исчезновения на Говерле 6-летнего мальчика
Бегал от тети к бабушке: новые фото подробности исчезновения на Говерле 6-летнего мальчика
Не увидел буксир: подробности и фото смертельной аварии на трассе
Не увидел буксир: подробности и фото смертельной аварии на трассе
Видео
Все видео
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
Исчезновение 6-летнего на Говерле: круг поисков расширили
Исчезновение 6-летнего на Говерле: круг поисков расширили
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые
Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые
Били тарелки и лупились стульями: показали видео массовой драки в центре города
Били тарелки и лупились стульями: показали видео массовой драки в центре города
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 432
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 135
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 342
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 270
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 441
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 171
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 02:55

В Черкассах хотели взорвать здание СБУ

  Комментировать
В Черкассах хотели взорвать здание СБУ
Нарушителя доставили в специализированное лечебное учреждение в Смеле. Фото: 5 канал

В здание СБУ в Черкассах проник 26-летний молодой человек и угрожал его подорвать, сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Мужчина "вел себя неадекватно, уничтожил свой паспорт гражданина Украины, выражался негативно против государства и угрожал подорвать здание", сообщили в полиции.

В итоге его задержали, в здании СБУ не нашли подозрительных предметов. Он не смог объяснить свои действия и "находился в психоэмоциональном состоянии". Нарушителя доставили в специализированное лечебное учреждение в Смеле.

Следователи районного управления полиции внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату в Кабмине

4 августа примерно в 10:00 в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана гранату. Угрожал взорвать здание. На место съехались спецназовцы и взрывотехники. Полиция вела переговоры с мужчиной. Людей из здания не эвакуировали. Переговоры продолжались 10 минут. Его задержали без применения силы. Граната оказалась боевой. Выяснилось, что захватчик Кабмина - ветеран войны Владимир Прохнич.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Черкассах хотели взорвать здание СБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 6741
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 6660
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5229
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 3708
Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого
Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого
11
 Просмотров: 3618
Происшествия
Объятия и слезы радости: показали встречу найденного в горах 6-летнего Алексея с родителями
Объятия и слезы радости: показали встречу найденного в горах 6-летнего Алексея с родителями
4
 Просмотров: 2196
Гибель мэра Кривого Рога: что рассказала соседка покойного
Гибель мэра Кривого Рога: что рассказала соседка покойного
3
 Просмотров: 2223
Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
4
 Просмотров: 1791
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
 Просмотров: 3420
Мэр с пулей в сердце и потерянный на Говерле 6-летний мальчик: новости, которые потрясли Украину
Мэр с пулей в сердце и потерянный на Говерле 6-летний мальчик: новости, которые потрясли Украину
7
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 101
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть