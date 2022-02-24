Черкасская область в огне после вторжения России: показали фото

Фото: ГСЧС Украины

По состоянию на 13:30 24 февраля в Умани Черкасской области вспыхнул ряд пожаров после нападения российского врага. Оперативная обстановка в городе обострилась.

Известно не менее о четырех возгораниях, сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"В 10:05 на ул. Деревянко возник пожар в складском помещении для хранения готовой продукции – пластиковые изделия. Площадь пожара составляла около 3 тыс. кв. м. Пожар ликвидировали.

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В 10:45 на ул. Винницкое шоссе, близ села Рассешки, в результате попадания снаряда, возник пожар в складском помещении одного из предприятий. Площадь пожара составила 500 кв. м. Пожар был ликвидирован. В то же время, ликвидирован пожар складского помещения на ул. Привокзальной", - говорится в сообщении.

Сейчас идет ликвидация пожара в складском помещении с автомобильными товарами. Площадь пожара составляет 500 кв. м.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение. Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу.