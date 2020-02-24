Целью была семья бизнесмена: новые подробности перестрелки в Днепре

В результате перестрелки в Днепре на улице Титова пострадали три человека. Инцидент произошел возле школы №89.
Предварительно, все раненые - члены семьи днепровского бизнесмена Эльтона Вахидова, сообщает Depo.ua.
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По словам очевидцев, неподалеку пересечения улицы Титова и проспекта Александра Поля полиция остановила два черных внедорожника Mercedes GL-class, и еще одно авто. В результате с одного из автомобилей открыли стрельбу.
Свидетели говорят о нескольких выстрелах, передает издание "Днепр оперативный".
Перестрелка произошла вечером 24 февраля. Предварительно, у двух пострадавших огнестрельные ранения ног, у третьего - шеи.
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