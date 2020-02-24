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понедельник, 24 февраля 2020 21:30

Целью была семья бизнесмена: новые подробности перестрелки в Днепре
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В Днепре на улице Титова произошла перестрелка. Трое раненых
Фото: dnepr.express
В Днепре на улице Титова произошла перестрелка. Трое раненых
В Днепре на улице Титова произошла перестрелка. Трое раненых
В Днепре на улице Титова произошла перестрелка. Трое раненых

В результате перестрелки в Днепре на улице Титова пострадали три человека. Инцидент произошел возле школы №89.

Предварительно, все раненые - члены семьи днепровского бизнесмена Эльтона Вахидова, сообщает Depo.ua.

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По словам очевидцев, неподалеку пересечения улицы Титова и проспекта Александра Поля полиция остановила два черных внедорожника Mercedes GL-class, и еще одно авто. В результате с одного из автомобилей открыли стрельбу.

Свидетели говорят о нескольких выстрелах, передает издание "Днепр оперативный".

Перестрелка произошла вечером 24 февраля. Предварительно, у двух пострадавших огнестрельные ранения ног, у третьего - шеи.

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Дата
24
февраля

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