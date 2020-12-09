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среда, 09 декабря 2020 10:51

Человек изувечил знакомому лицо ножом и отрезал палец

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Человек изувечил знакомому лицо ножом и отрезал палец
Злоумышленник изувечил пострадавшему лицо и отрезал палец Фото: vikka.ua

В Черкасской области мужчина поссорился со знакомым и напал на него с ножом.

Злоумышленник изувечил пострадавшему лицо и отрезал палец, сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области.

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"В августе этого года в одной из квартир многоэтажного дома на улице Максима Зализняка между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них схватился за нож и нанес другому телесные повреждения разной степени тяжести, среди которых травматическая ампутация части пальца руки и непоправимое обезображение лица. Выездом на место правоохранители выяснили, что 21-летнему потерпевшему ножевые ранения нанес 29-летний местный житель ", - говорится в сообщении.

Мужчине избрали меру пресечения в в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Одессе мужчина в маршрутке ударил ножом своего знакомого и отобрал телефон с деньгами. Мужчина вспомнил потерпевшему старые обиды.

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09
декабря

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